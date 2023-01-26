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Лидеры пяти стран заявили о продолжении военной поддержки Киева

Лидеры пяти стран заявили о продолжении военной поддержки Киева Канцлер Германии Олаф Шольц и лидеры США, Франции, Великобритании и Италии в ходе прошедших телефонных переговоров договорились продолжать военную поддержку Украины в тесной евроатлантической координации.
Другие страны
26 января 2023 г. 01:42
Лидеры пяти стран заявили о продолжении военной поддержки Киева

Канцлер Германии Олаф Шольц и лидеры США, Франции, Великобритании и Италии в ходе прошедших телефонных переговоров договорились продолжать военную поддержку Украины в тесной евроатлантической координации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и премьер-министром Италии Джорджей Мелони", - отметил Хебештрайт. В центре внимания переговоров, по его словам, была ситуация с безопасностью в Украине.

"Все пять глав государств и правительств договорились продолжать военную поддержку Украины в тесной евроатлантической координации", - подчеркнул представитель кабмина ФРГ.

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