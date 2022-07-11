Лидеры партий в Шри-Ланке договорились избрать нового президента 20 июля

Лидеры политических партий на специальном заседании в понедельник договорились, что 20 июля изберут нового президента после отставки действующего главы государства Готабаи Раджапаксы.

Лидеры политических партий на специальном заседании в понедельник договорились, что 20 июля изберут нового президента после отставки действующего главы государства Готабаи Раджапаксы.

Как передает Report со ссылкой на ланкийский новостной портал News Wire, об этом заявил министр жилищного строительства и городского развития Прасанну Ранатунгу.

На встрече представителей политических сил Шри-Ланки, в которой также принял участие премьер страны Ранил Викрамасингхе, было решено, что "парламент соберется на заседание 15 июля, кандидатуры на пост президента будут приниматься 19 июля, президент будет избран 20 июля". Все это произойдет в случае, если Раджапакса подаст в отставку 13 июля.