Лидеры "нормандской четверки" обсудили ситуацию в Донбассе

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Лидеры стран "нормандской четверки" - президент России Владимир Путин, президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель в четверг вечером провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили положение дел на юго-востоке Украины и выполнение минских договоренностей. Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

Лидеры одобрили инициативу Порошенко о подписании соглашения об отводе танков, пушек калибром до 100 миллиметров и минометов от линии соприкосновения. Соглашение должно быть "безотлагательно" подписано в рамках Трехсторонней контактной группы.

Также обсуждался вопрос создания логистических центров в районе линии разграничения, где украинцы могли бы приобретать продукты и лекарства по приемлемым ценам. В четверг с предложением сформировать такие центры выступила служба безопасности Украины. По задумке спецслужбы, проверку гуманитарной помощи и грузов нужно будет проводить не на передовой, а на специально предназначенной территории. На нее допустят грузы организации из реестров, которые сформируют позднее.

Пресс-служба Порошенко отметила, что "собеседники договорились ускорить заключение соглашения в формате Украина-Европейский Союз-Россия по поставкам российского газа на Украину".

Президент Украины констатировал, что в Донбассе ухудшилась военная обстановка, поскольку увеличилось количество обстрелов "со стороны боевиков".

В свою очередь Владимир Путин подчеркнул, что киевские власти должны наладить полноценный диалог с представителями Донбасса. По его мнению, без этого невозможно "устойчивое всеобъемлющее урегулирование внутриукраинского кризиса". Кроме того, Путин призвал украинскую сторону закрепить на законодательном уровне особый статус территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В рамках этих мер он предложил принять закон об амнистии, а также модальность и порядок проведения местных выборов.

Главы стран отметили, что необходимо вывести украинские войска из поселка Широкино "как это ранее сделали ополченцы в качестве жеста доброй воли".

Лидеры "нормандской четверки" вновь подтвердили важность строгого соблюдения под контролем Специальной мониторинговой мисси ОБСЕ режима прекращения огня и создания демилитаризованных зон.