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    "Нормандская четверка" договорилась продлить срок действия минских соглашений на следующий год

    Лидеры нормандской четверки провели телефонный разговор

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Лидеры "нормандской четверки" провели телефонный разговор.

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, президент Украины Петр Порошенко проинформировал своих германского, французского и российского коллег об эскалации на Донбассе в последние недели.

    В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин договорились о необходимости полного прекращения огня и продлении срока действия минских соглашений на следующий год. 

    Отметим, очередная встреча глав МИД "нормандской четверки" пройдет до февраля. 

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