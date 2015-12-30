"Нормандская четверка" договорилась продлить срок действия минских соглашений на следующий год

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Лидеры "нормандской четверки" провели телефонный разговор.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, президент Украины Петр Порошенко проинформировал своих германского, французского и российского коллег об эскалации на Донбассе в последние недели.

В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин договорились о необходимости полного прекращения огня и продлении срока действия минских соглашений на следующий год.

Отметим, очередная встреча глав МИД "нормандской четверки" пройдет до февраля.