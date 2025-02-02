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Лидеры Мексики и Канады обсудили новые таможенные пошлины США

Лидеры Мексики и Канады обсудили новые таможенные пошлины США Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил по телефону с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум последние шаги администрации президента США Дональда Трампа, который объявил о введении 25-процентных пошлин в отношении этих стран.
Другие страны
2 февраля 2025 г. 17:36
Лидеры Мексики и Канады обсудили новые таможенные пошлины США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил по телефону с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум последние шаги администрации президента США Дональда Трампа, который объявил о введении 25-процентных пошлин в отношении этих стран.

Как передает Report, об этом сообщила мексиканская газета El Universal.

"Я провел беседу с президентом Клаудией Шейнбаум вскоре после того, как президент США Дональд Трамп подписал указы об ужесточении тарифной политики в отношении наших двух стран", - приводит издание слова Трюдо.

Канадский лидер подчеркнул, что Оттава и Мехико договорились "работать вместе над решением этой проблемы".

Ранее сообщалось, что Канада введет 25-процентные пошлины на импорт из США на сумму $155 млрд в ответ на американские пошлины. Правительство и руководство провинций и территорий рассматривает также возможность введения в отношении США нетарифных ограничений, касающихся критически важных минералов, энергоносителей и других товаров, отметил канадский премьер.

Президент Мексики также поручила министерству экономики страны подготовить все возможные меры в ответ на введение США ввозных пошлин на мексиканские товары.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. В частности, для товаров из Мексики и Канады пошлины составят 25%, а на товары из КНР - 10%.

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