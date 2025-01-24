Лидеры Мексики и Бразилии готовы развивать отношения с новой администрацией США

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Мексики Клаудия Шейнбаум в телефонном разговоре выразили готовность развивать продуктивные отношения с новой администрацией США.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Мексики Клаудия Шейнбаум в телефонном разговоре выразили готовность развивать продуктивные отношения с новой администрацией США.

Как передает Report , об этом сообщил бразильский лидер в "Х".

"Я обсудил с Клаудией Шейнбаум вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Мы подтверждаем готовность развивать продуктивные отношения со всеми странами Америки, включая новую администрацию Соединенных Штатов, в целях поддержания мира, укрепления демократии и содействия развитию в регионе", - сообщил Лула да Силва.

Он также отметил, что во время телефонного разговора лидеры стран обсудили необходимость укрепления Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

"Я пригласил президента Мексики посетить с государственным визитом Бразилию, чтобы придать дополнительный импульс этому прекрасному моменту в двусторонних отношениях", - резюмировал бразильский лидер. В свою очередь президент Мексики поблагодарила Лулу да Силву за состоявшийся разговор. "Мы будем укреплять культурные и образовательные связи с братской Бразилией", - добавила Шейнбаум.