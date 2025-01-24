О нас

Лидеры Мексики и Бразилии готовы развивать отношения с новой администрацией США

Лидеры Мексики и Бразилии готовы развивать отношения с новой администрацией США Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Мексики Клаудия Шейнбаум в телефонном разговоре выразили готовность развивать продуктивные отношения с новой администрацией США.
Другие страны
24 января 2025 г. 04:26
Лидеры Мексики и Бразилии готовы развивать отношения с новой администрацией США

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Мексики Клаудия Шейнбаум в телефонном разговоре выразили готовность развивать продуктивные отношения с новой администрацией США.

Как передает Report, об этом сообщил бразильский лидер в "Х".

"Я обсудил с Клаудией Шейнбаум вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Мы подтверждаем готовность развивать продуктивные отношения со всеми странами Америки, включая новую администрацию Соединенных Штатов, в целях поддержания мира, укрепления демократии и содействия развитию в регионе", - сообщил Лула да Силва.

Он также отметил, что во время телефонного разговора лидеры стран обсудили необходимость укрепления Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

"Я пригласил президента Мексики посетить с государственным визитом Бразилию, чтобы придать дополнительный импульс этому прекрасному моменту в двусторонних отношениях", - резюмировал бразильский лидер. В свою очередь президент Мексики поблагодарила Лулу да Силву за состоявшийся разговор. "Мы будем укреплять культурные и образовательные связи с братской Бразилией", - добавила Шейнбаум.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
17 января 2025 г. 17:16
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
20 января 2025 г. 12:17
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
17 января 2025 г. 16:43
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
20 января 2025 г. 09:39
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
21 января 2025 г. 14:28
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
20 января 2025 г. 11:38
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
19 января 2025 г. 17:43
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
23 января 2025 г. 20:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi