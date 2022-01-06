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Лидеры Кыргызстана, России, Армении и Казахстана обсудил текущую ситуацию в Алматы

Лидеры Кыргызстана, России, Армении и Казахстана обсудил текущую ситуацию в Алматы Президент Кыргызстана Садыр Жапаров обсудил складывающуюся в Казахстане ситуацию с казахстанским президентом, а также с лидерами России и Армении.
Другие страны
6 января 2022 г. 08:52
Лидеры Кыргызстана, России, Армении и Казахстана обсудил текущую ситуацию в Алматы

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров обсудил складывающуюся в Казахстане ситуацию с казахстанским президентом, а также с лидерами России и Армении.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главы кыргызского государства.

"Президент провел ряд телефонных разговоров с лидерами стран - членов ОДКБ. Глава государства переговорил по телефону с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Лидеры стран обсудили текущую ситуацию в Республике Казахстан", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Leaders of Kyrgyzstan, Russia, Armenia & Kazakhstan mull current situation in Almaty
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan, Rusiya, Ermənistan, Qazaxıstan liderləri Almatıdakı vəziyyəti müzakirə ediblər

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