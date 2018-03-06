Лидеры КНДР и Южной Кореи встретятся в апреле

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Лидеры КНДР и Республики Корея Ким Чен Ын и Му Чжэ Ин проведут встречу в конце апреля текущего года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в Сеуле начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён.

"Третий межкорейский саммит состоится в зоне совместной безопасности в пункте Пханмунджом на границе двух корейских государств", - сказал он.

Кроме того, Сеул и Пхеньян договорились установить канал связи между двумя лидерами с целью проведения консультаций и снижения военной напряженности.

"Стороны также договорились впервые провести телефонную беседу перед саммитом", - отметил Чон Ый Ён.

5 марта в Пхеньян с двухдневным визитом прибыла южнокорейская делегация с целью обеспечить сближение двух государств и способствовать диалогу между КНДР и США. В ее состав, в частности, вошли Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Со Хун. После прибытия в КНДР у них состоялась четырехчасовая встреча с Ким Чен Ыном в штаб-квартире Трудовой партии Кореи. 6 марта делегация завершила визит и вернулась в Южную Корею.