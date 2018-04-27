Лидеры КНДР и Южной Кореи посадили дерево

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приняли участие в церемонии посадки в Пханмунджоме сосны, выросшей в 1953 году, когда закончилась трехлетняя Корейская война, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Мун Чжэ Ин полил сосну водой из протекающей в Пхеньяне реки Тэдонган, а Ким Чен Ын — водой из реки Ханган, протекающей в Сеуле.
"Надеюсь, что с посадкой сосны наши отношения тоже будут процветать", — сказал Ким Чен Ын.
Лидеры сняли полотно с памятного камня около сосны, на котором выгравировано: "Мы посадили дерево мира и процветания".
News DepartmentАвтор новости
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