Лидеры КНДР и Южной Кореи посадили дерево

Мун Чжэ Ин полил сосну водой из протекающей в Пхеньяне реки Тэдонган, а Ким Чен Ын — водой из реки Ханган, протекающей в Сеуле.

"Надеюсь, что с посадкой сосны наши отношения тоже будут процветать", — сказал Ким Чен Ын.

Лидеры сняли полотно с памятного камня около сосны, на котором выгравировано: "Мы посадили дерево мира и процветания".