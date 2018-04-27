 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Лидеры КНДР и Южной Кореи посадили дерево

    © AFP

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приняли участие в церемонии посадки в Пханмунджоме сосны, выросшей в 1953 году, когда закончилась трехлетняя Корейская война,  сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Мун Чжэ Ин полил сосну водой из протекающей в Пхеньяне реки Тэдонган, а Ким Чен Ын — водой из реки Ханган, протекающей в Сеуле.

    "Надеюсь, что с посадкой сосны наши отношения тоже будут процветать", — сказал Ким Чен Ын.

    Лидеры сняли полотно с памятного камня около сосны, на котором выгравировано: "Мы посадили дерево мира и процветания".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi