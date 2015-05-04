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    ​Лидеры Китая и Тайваня встретились впервые за шесть лет

    По китайскому гостелевидению были показаны кадры двух улыбающихся политиков, пожимающих друг другу руки

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Китайский лидер Си Цзиньпин и председатель правящей партии Тайваня Гоминьдан Эрик Чу провели переговоры в Пекине. Как сообщает Report со ссылкой на BBC, это была первая встреча двух лидеров за шесть лет.

    По китайскому государственному телевидению были показаны кадры двух улыбающихся политиков, пожимающих друг другу руки в Доме народных собраний.

    Напомним, Тайвань отделился от Китая после окончания гражданской войны в 1949 году. КНР до сих пор считает остров своей провинцией. 

    Однако экономические отношения между странами улучшились после прихода к власти партии Гоминьдан в 2008 году.

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