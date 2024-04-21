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Лидеры Канады и Польши обсудили вопросы помощи Украине

Лидеры Канады и Польши обсудили вопросы помощи Украине Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Анджей Дуда обсудили вопросы оказания дальнейшей помощи Украине.
Другие страны
21 апреля 2024 г. 08:02
Лидеры Канады и Польши обсудили вопросы помощи Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Анджей Дуда обсудили вопросы оказания дальнейшей помощи Украине.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы главы канадского правительства.

"Сегодня (20 апреля - ред.) премьер-министр Джастин Трюдо встретился с президентом Польши Анджеем Дудой на базе канадских вооруженных сил в городе Эскимальт", - сказано в тексте. В нем отмечается, что стороны "подтвердили свою неизменную поддержку Украины" и обсудили варианты оказания дальнейшей помощи Киеву.

Кроме того, Трюдо и Дуда рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества Канады и Польши, а также тему укрепления трансатлантического сотрудничества в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне в июле.

Ранее пресс-служба Трюдо сообщала, что Дуда с 18 по 23 апреля будет находиться в Канаде с визитом, во время которого обсудит с премьером вопросы безопасности и экономического сотрудничества.

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