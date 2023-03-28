О нас

Лидеры израильской оппозиции согласились начать диалог с Нетаньяху по судебной реформе

Лидеры израильской оппозиции согласились начать диалог с Нетаньяху по судебной реформе Главы ведущих оппозиционных партий в Израиле ответили согласием на предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху начать широкий диалог по спорным вопросам судебной реформы, утверждение которой в парламенте приостановлено до лета.
Другие страны
28 марта 2023 г. 00:15
Лидеры израильской оппозиции согласились начать диалог с Нетаньяху по судебной реформе

Главы ведущих оппозиционных партий в Израиле ответили согласием на предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху начать широкий диалог по спорным вопросам судебной реформы, утверждение которой в парламенте приостановлено до лета.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, глава крупнейшей оппозиционной партии "Еш Атид", лидер парламентской оппозиции Яир Лапид, до декабря 2022 года занимавший пост премьера, после заявления Нетаньяху о приостановке реформы сказал, что он готов вести диалог при посредничестве президента страны Ицхака Герцога.

"Если законодательный процесс действительно остановится, полностью и подлинно, мы готовы начать полноценный диалог в резиденции президента", - сказал политик.

Он подчеркнул, что глава государства должен "определить механизм диалога и выступить справедливым посредником", вызывающим доверие у обеих сторон.

В свою очередь лидер крупного оппозиционного блока "Государственный лагерь", экс-министр обороны Бени Ганц приветствовал решение Нетаньяху приостановить реформу и выразил готовность к диалогу. "Я намерен прийти в комнату для переговоров с открытым сердцем и волевым настроем. Не с намерением подчинить кого-то, а с целью добиться успеха", - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее Нетаньяху выступил с обращением к согражданам, в котором заявил о решении приостановить как минимум до лета утверждение в парламенте судебной реформы, вызвавшей массовые протесты оппозиции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrailin müxalifət liderləri Netanyahu ilə dialoqa razılaşıblar

Самое читаемое

IT-системы Ferrari подверглись хакерской атаке
IT-системы Ferrari подверглись хакерской атаке
21 марта 2023 г. 05:44
Центр инклюзивного развития и творчества DOST представил концертную программу в Ичеришехер
ФотоЦентр инклюзивного развития и творчества DOST представил концертную программу в Ичеришехер
21 марта 2023 г. 14:30
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в новой Москве
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в новой Москве
22 марта 2023 г. 02:30
В Турции для участия в парламентских выборах зарегистрирована кандидатура Дарьи Акдемир
В Турции для участия в парламентских выборах зарегистрирована кандидатура Дарьи Акдемир
22 марта 2023 г. 14:59
Более 120 полицейских пострадали в ходе протестов против пенсионной реформы во Франции
Более 120 полицейских пострадали в ходе протестов против пенсионной реформы во Франции
24 марта 2023 г. 01:26
Испания намерена включить вопрос войны в Украине в декларацию Ибероамериканского саммита
Испания намерена включить вопрос войны в Украине в декларацию Ибероамериканского саммита
24 марта 2023 г. 13:52
Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
24 марта 2023 г. 23:49
Азербайджан начал поставки бензина АИ-92 в Турцию
Азербайджан начал поставки бензина АИ-92 в Турцию
27 марта 2023 г. 11:28
Премьер-министр Японии прибыл в Киев
Премьер-министр Японии прибыл в Киев
21 марта 2023 г. 14:32
Джонсон и Трасс намерены голосовать против ключевого аспекта сделки по Brexit
Джонсон и Трасс намерены голосовать против ключевого аспекта сделки по Brexit
22 марта 2023 г. 14:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi