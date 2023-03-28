Лидеры израильской оппозиции согласились начать диалог с Нетаньяху по судебной реформе

Главы ведущих оппозиционных партий в Израиле ответили согласием на предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху начать широкий диалог по спорным вопросам судебной реформы, утверждение которой в парламенте приостановлено до лета.
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"Если законодательный процесс действительно остановится, полностью и подлинно, мы готовы начать полноценный диалог в резиденции президента", - сказал политик.
Он подчеркнул, что глава государства должен "определить механизм диалога и выступить справедливым посредником", вызывающим доверие у обеих сторон.
В свою очередь лидер крупного оппозиционного блока "Государственный лагерь", экс-министр обороны Бени Ганц приветствовал решение Нетаньяху приостановить реформу и выразил готовность к диалогу. "Я намерен прийти в комнату для переговоров с открытым сердцем и волевым настроем. Не с намерением подчинить кого-то, а с целью добиться успеха", - написал он на своей странице в Twitter.
Ранее Нетаньяху выступил с обращением к согражданам, в котором заявил о решении приостановить как минимум до лета утверждение в парламенте судебной реформы, вызвавшей массовые протесты оппозиции.