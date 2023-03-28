Лидеры израильской оппозиции согласились начать диалог с Нетаньяху по судебной реформе

Главы ведущих оппозиционных партий в Израиле ответили согласием на предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху начать широкий диалог по спорным вопросам судебной реформы, утверждение которой в парламенте приостановлено до лета.

Главы ведущих оппозиционных партий в Израиле ответили согласием на предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху начать широкий диалог по спорным вопросам судебной реформы, утверждение которой в парламенте приостановлено до лета.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, глава крупнейшей оппозиционной партии "Еш Атид", лидер парламентской оппозиции Яир Лапид, до декабря 2022 года занимавший пост премьера, после заявления Нетаньяху о приостановке реформы сказал, что он готов вести диалог при посредничестве президента страны Ицхака Герцога.

"Если законодательный процесс действительно остановится, полностью и подлинно, мы готовы начать полноценный диалог в резиденции президента", - сказал политик.

Он подчеркнул, что глава государства должен "определить механизм диалога и выступить справедливым посредником", вызывающим доверие у обеих сторон.

В свою очередь лидер крупного оппозиционного блока "Государственный лагерь", экс-министр обороны Бени Ганц приветствовал решение Нетаньяху приостановить реформу и выразил готовность к диалогу. "Я намерен прийти в комнату для переговоров с открытым сердцем и волевым настроем. Не с намерением подчинить кого-то, а с целью добиться успеха", - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее Нетаньяху выступил с обращением к согражданам, в котором заявил о решении приостановить как минимум до лета утверждение в парламенте судебной реформы, вызвавшей массовые протесты оппозиции.