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Лидеры Италии, Британии, ФРГ и Франции обсудили с Трампом украинский вопрос

Лидеры Италии, Британии, ФРГ и Франции обсудили с Трампом украинский вопрос Трамп 17 мая заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным
Другие страны
19 мая 2025 г. 11:05
Лидеры Италии, Британии, ФРГ и Франции обсудили с Трампом украинский вопрос

Премьеры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон провели с президентом США Дональдом Трампом консультации по телефону в преддверии предстоящего в понедельник разговора лидеров США и России.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил итальянский правительственный Дворец Киджи.

"Премьер-министр подтвердила поддержку Италией, а также европейскими и западными партнерами усилий президента Трампа по достижению справедливого и прочного мира в Украине, подчеркнув важность немедленного и безоговорочного прекращения огня. В заключение премьер-министр выразила признательность за вновь продемонстрированную Украиной готовность к диалогу и еще раз выразила надежду, что Москва будет серьезно участвовать в прямых контактах между лидерами в переговорах, которые приведут к миру", - сообщила пресс-служба руководства правительства Италии.

Трамп 17 мая заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya, Böyük Britaniya, Almaniya və Fransa liderləri Trampla Ukrayna məsələsini müzakirə ediblər

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