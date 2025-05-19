Лидеры Италии, Британии, ФРГ и Франции обсудили с Трампом украинский вопрос

Трамп 17 мая заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным

Премьеры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон провели с президентом США Дональдом Трампом консультации по телефону в преддверии предстоящего в понедельник разговора лидеров США и России.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил итальянский правительственный Дворец Киджи.

"Премьер-министр подтвердила поддержку Италией, а также европейскими и западными партнерами усилий президента Трампа по достижению справедливого и прочного мира в Украине, подчеркнув важность немедленного и безоговорочного прекращения огня. В заключение премьер-министр выразила признательность за вновь продемонстрированную Украиной готовность к диалогу и еще раз выразила надежду, что Москва будет серьезно участвовать в прямых контактах между лидерами в переговорах, которые приведут к миру", - сообщила пресс-служба руководства правительства Италии.

Трамп 17 мая заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.