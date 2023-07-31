Лидеры и активисты партии "Шор" не смогут участвовать в выборах в Молдове

Члены политических партий, признанных неконституционными, не смогут выставлять свои кандидатуры на выборах в Молдове в течение периода от трех до пяти лет.

Члены политических партий, признанных неконституционными, не смогут выставлять свои кандидатуры на выборах в Молдове в течение периода от трех до пяти лет.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, соответствующий законопроект одобрен парламентом на заседании в понедельник.

Законодательная инициатива была разработана группой депутатов от фракции партии "Действие и солидарность" (PAS) в целях корректировки нормативной базы после того, как Конституционный суд вынес решение, объявившее политическую партию "Шор" неконституционной.

Законопроект также содержит положение о том, что символика партий, объявленных неконституционными, не может использоваться другими политическими силами, избирательными блоками или электоральными конкурентами.

В то же время были приняты предложенные депутатами фракции PAS Игорем Кириаком и Вероникой Рошкой поправки, предусматривающие увеличение срока указанных ограничений с трех до пяти лет.

В июне Конституционный суд страны поддержал запрос правительства о запрете деятельности партии "Шор". Минюсту предписано создать комиссию по ликвидации партии и исключению ее из регистра. При этом сообщалось, что депутаты "Шор" сохранят мандаты в парламенте, но фракция будет расформирована, они будут действовать как независимые.