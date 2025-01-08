Лидеры Греции, Кипра и Египта договорились усилить сотрудничество в энергетике

Лидеры Греции, Кипра и Египта условились укреплять взаимодействие в сферах энергетики, обороны, портовых служб, культурных обменов.

Лидеры Греции, Кипра и Египта условились укреплять взаимодействие в сферах энергетики, обороны, портовых служб, культурных обменов.

Как передает Report со ссылкой на телеканал ERT News, об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис по итогам проведенного в Каире трехстороннего саммита.

По его словам, это "прочная и высокопродуктивная схема сотрудничества, которая является самой передовой такой схемой в обширном регионе из-за существования множества кризисов и вызовов на региональном, а также на международном уровне"

"Мы подтвердили обязательства трех наших государств по укреплению нашего стратегического сотрудничества в энергетическом секторе в рамках национальных, а также европейских приоритетов, что делает акцент на усилении энергетической безопасности, увеличении проникновения в энергобаланс возобновляемых источников энергии, а также на большом значении, которое мы придаем электрическим соединениям, первым из которых является символический проект межсетевого соединения энергосистем Египта и Греции GREGY Interconnector", - подчеркнул премьер.