Лидеры Германии и Франции обсудили безопасность в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в преддверии его визитов в Россию и на Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в преддверии его визитов в Россию и на Украину.

Как передает Report со ссылкой РИА Новости, об этом сообщает Елисейский дворец.

"Эти переговоры являются частью тесной координации между Францией и Германией в преддверии визита канцлера Шольца на Украину и в Россию в начале следующей недели", - отмечается в коммюнике администрации французского президента.

"Это позволило подтвердить идеальное совпадение позиций Франции и Германии, в частности, относительно следующих этапов дискуссий в "нормандском формате" и необходимости определения условий коллективной безопасности в Европе", - говорится в коммюнике.