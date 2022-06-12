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Лидеры Германии, Франции и Италии планируют посетить Украину

Лидеры Германии, Франции и Италии планируют посетить Украину Канцлер Германии Олаф Шольц планирует посетить Украину уже в июне. Может состояться совместный визит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги.
Другие страны
12 июня 2022 г. 01:18
Лидеры Германии, Франции и Италии планируют посетить Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует посетить Украину уже в июне. Может состояться совместный визит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги.

Как передает Report со ссылкой на Bild, правительственные круги Франции и Украины имеют конкретные планы поездок, которые предполагают, что лидеры трех стран приедут в Киев перед саммитом "Большой семерки, который пройдет 26-28 июня.

Издание отмечает, что Париж и Берлин уже некоторое время ведут переговоры о совместном визите в Киев. При этом Макрон предлагал поездку только после парламентских выборов во Франции, которые пройдут 12 июня. И ему принадлежит идея взять в поездку итальянского премьера Драги.

Шольц, Макрон и Драги хотят своей поездкой показать знак европейского единства.

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