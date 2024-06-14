Лидеры G7 заявили, что конфликт в Газе должен завершиться признанием Палестины

Нынешний палестино-израильский конфликт должен завершиться на основе мирного сосуществования двух государств с признанием Палестины.

Нынешний палестино-израильский конфликт должен завершиться на основе мирного сосуществования двух государств с признанием Палестины.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении лидеров Группы семи (G7), которое было принято по итогам их встречи в Италии.

"Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность идее разрешения конфликта на основе сосуществования двух государств, когда два демократических государства - Израиль и Палестина - мирно живут по соседству в рамках безопасных и признанных границ в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН", - сказано в документе.

В нем подчеркивается "важность объединения сектора Газа с Западным берегом реки Иордан под властью Палестинской автономии".

Лидеры G7 заявили, "что взаимное признание, включая признание Израилем палестинского государства, когда придет время, станет важнейшим компонентом этого политического процесса".