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Лидеры G7 заявили, что конфликт в Газе должен завершиться признанием Палестины

Лидеры G7 заявили, что конфликт в Газе должен завершиться признанием Палестины Нынешний палестино-израильский конфликт должен завершиться на основе мирного сосуществования двух государств с признанием Палестины.
Другие страны
14 июня 2024 г. 21:08
Лидеры G7 заявили, что конфликт в Газе должен завершиться признанием Палестины

Нынешний палестино-израильский конфликт должен завершиться на основе мирного сосуществования двух государств с признанием Палестины.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении лидеров Группы семи (G7), которое было принято по итогам их встречи в Италии.

"Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность идее разрешения конфликта на основе сосуществования двух государств, когда два демократических государства - Израиль и Палестина - мирно живут по соседству в рамках безопасных и признанных границ в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН", - сказано в документе.

В нем подчеркивается "важность объединения сектора Газа с Западным берегом реки Иордан под властью Палестинской автономии".

Лидеры G7 заявили, "что взаимное признание, включая признание Израилем палестинского государства, когда придет время, станет важнейшим компонентом этого политического процесса".

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Версия на азербайджанском языке G7: Qəzzadakı münaqişə Fələstin Dövlətinin tanınması ilə bitməlidir

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