Лидеры G7 собрались на саммит на юге Германии

Трехдневный саммит Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) начался в воскресенье в замке Эльмау недалеко от немецкого города Гармиш-Партенкирхен в баварских Альпах.

Трехдневный саммит Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) начался в воскресенье в замке Эльмау недалеко от немецкого города Гармиш-Партенкирхен в баварских Альпах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Федеративная республика сейчас председательствует в "семерке".

По приглашению канцлера ФРГ Олафа Шольца в Эльмау собрались президенты США Джо Байден и Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министры Великобритании Борис Джонсон, Канады Джастин Трюдо, Италии Марио Драги и Японии Фумио Кисида. Гостей приветствовали в замке Шольц и его супруга Бритта Эрнст.

В первый день работы саммита пройдут три рабочих заседания, на одном из них речь пойдет о вопросах внешней политики и политики безопасности, в том числе будут обсуждаться антироссийские санкции и "усиление давления" на Москву в свете ситуации в Украине. Кроме того, на повестке 26 июня - вопросы изменения климата, макроэкономическая ситуация, борьба с инфляцией и инвестиционное сотрудничество.

Встреча проходит на фоне демонстраций антиглобалистов и противников G7, которые разбили в Гармиш-Партенкирхене палаточный городок. Всего в дни проведения саммита в окрестностях города запланированы не менее 17 демонстраций.