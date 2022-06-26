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Лидеры G7 собрались на саммит на юге Германии

Лидеры G7 собрались на саммит на юге Германии Трехдневный саммит Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) начался в воскресенье в замке Эльмау недалеко от немецкого города Гармиш-Партенкирхен в баварских Альпах.
Другие страны
26 июня 2022 г. 14:59
Лидеры G7 собрались на саммит на юге Германии

Трехдневный саммит Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) начался в воскресенье в замке Эльмау недалеко от немецкого города Гармиш-Партенкирхен в баварских Альпах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Федеративная республика сейчас председательствует в "семерке".

По приглашению канцлера ФРГ Олафа Шольца в Эльмау собрались президенты США Джо Байден и Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министры Великобритании Борис Джонсон, Канады Джастин Трюдо, Италии Марио Драги и Японии Фумио Кисида. Гостей приветствовали в замке Шольц и его супруга Бритта Эрнст.

В первый день работы саммита пройдут три рабочих заседания, на одном из них речь пойдет о вопросах внешней политики и политики безопасности, в том числе будут обсуждаться антироссийские санкции и "усиление давления" на Москву в свете ситуации в Украине. Кроме того, на повестке 26 июня - вопросы изменения климата, макроэкономическая ситуация, борьба с инфляцией и инвестиционное сотрудничество.

Встреча проходит на фоне демонстраций антиглобалистов и противников G7, которые разбили в Гармиш-Партенкирхене палаточный городок. Всего в дни проведения саммита в окрестностях города запланированы не менее 17 демонстраций.

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