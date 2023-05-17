О нас

Зеленский проведет переговоры с лидерами G7

Зеленский проведет переговоры с лидерами G7 Лидеры стран - участниц Группы семи (G7) на саммите в Хиросиме (Япония) 19-21 мая намерены провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, параметры такого взаимодействия продолжают дорабатываться.
Другие страны
17 мая 2023 г. 22:49
Зеленский проведет переговоры с лидерами G7

Лидеры стран - участниц Группы семи (G7) на саммите в Хиросиме (Япония) 19-21 мая намерены провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, параметры такого взаимодействия продолжают дорабатываться.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы рассчитываем на некоторое взаимодействие между лидерами Группы семи и президентом Зеленским. Параметры этого взаимодействия еще прорабатываются. Поэтому, когда у нас будет больше информации по этому вопросу, мы сообщим о характере переговоров", - сказал советник американского лидера. Он выступил на брифинге для журналистов, который состоялся на борту самолета главы администрации США Джо Байдена, отправившегося на саммит Группы семи в Хиросиме.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления
На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления
11 мая 2023 г. 10:44
На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК
ФотоНа ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК
12 мая 2023 г. 08:24
Сулейман Сойлу: США вмешиваются в выборы в Турции
Сулейман Сойлу: США вмешиваются в выборы в Турции
12 мая 2023 г. 11:40
Представители СМИ Азербайджана: Необходимо улучшить осведомленность в Украине об Азербайджане
ВидеоПредставители СМИ Азербайджана: Необходимо улучшить осведомленность в Украине об Азербайджане
12 мая 2023 г. 21:22
Британская разведка: Бегство россиян с позиций под Бахмутом говорит о проблемах в армии РФ
Британская разведка: Бегство россиян с позиций под Бахмутом говорит о проблемах в армии РФ
13 мая 2023 г. 11:25
В штабе ВВС Азербайджана состоялась церемония первого выпуска курса повышения квалификации
ФотоВ штабе ВВС Азербайджана состоялась церемония первого выпуска курса повышения квалификации
13 мая 2023 г. 16:46
Шольц выступил против достижения мира в Украине на условиях России
Шольц выступил против достижения мира в Украине на условиях России
14 мая 2023 г. 15:43
МСЭ: Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации
МСЭ: Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации
16 мая 2023 г. 11:32
В Баку пройдет Международная выставка недвижимости и инвестиций
В Баку пройдет Международная выставка недвижимости и инвестиций
17 мая 2023 г. 16:27
Молдова передумала вводить ограничения на импорт зерна из Украины
Молдова передумала вводить ограничения на импорт зерна из Украины
11 мая 2023 г. 03:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi