Зеленский проведет переговоры с лидерами G7

Лидеры стран - участниц Группы семи (G7) на саммите в Хиросиме (Япония) 19-21 мая намерены провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, параметры такого взаимодействия продолжают дорабатываться.

Лидеры стран - участниц Группы семи (G7) на саммите в Хиросиме (Япония) 19-21 мая намерены провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, параметры такого взаимодействия продолжают дорабатываться.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы рассчитываем на некоторое взаимодействие между лидерами Группы семи и президентом Зеленским. Параметры этого взаимодействия еще прорабатываются. Поэтому, когда у нас будет больше информации по этому вопросу, мы сообщим о характере переговоров", - сказал советник американского лидера. Он выступил на брифинге для журналистов, который состоялся на борту самолета главы администрации США Джо Байдена, отправившегося на саммит Группы семи в Хиросиме.