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    Лидеры G7 подписали декларацию по борьбе с терроризмом и экстремизмом

    Инициатором декларации стала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Лидеры G7 подписали декларацию по борьбе с терроризмом и вооруженным экстремизмом. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, документ был подписан по итогам рабочей сессии, состоявшейся в рамках саммита лидеров семи наиболее индустриально развитых стран мира - Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

    Главным инициатором декларации стала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй спустя несколько дней после совершенного в Манчестере самого крупного теракта в Великобритании за последние 12 лет.

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