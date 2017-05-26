Лидеры G7 подписали декларацию по борьбе с терроризмом и экстремизмом

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Лидеры G7 подписали декларацию по борьбе с терроризмом и вооруженным экстремизмом.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, документ был подписан по итогам рабочей сессии, состоявшейся в рамках саммита лидеров семи наиболее индустриально развитых стран мира - Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

Главным инициатором декларации стала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй спустя несколько дней после совершенного в Манчестере самого крупного теракта в Великобритании за последние 12 лет.