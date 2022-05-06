Лидеры G7 обсудят вместе с Зеленским ситуацию с Украиной и санкции против России

Лидеры стран Группы семи (G7) 8 мая в ходе виртуальной встречи, к которой присоединится украинский президент Владимир Зеленский, обсудят ситуацию вокруг Украины, а также перспективы ужесточения санкций против РФ.

Лидеры стран Группы семи (G7) 8 мая в ходе виртуальной встречи, к которой присоединится украинский президент Владимир Зеленский, обсудят ситуацию вокруг Украины, а также перспективы ужесточения санкций против РФ.

Как передает Report, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"В воскресенье утром президент США Джозеф Байден примет участие в виртуальной встрече лидеров Группы семи. К лидерам "семерки" присоединится президент Украины Зеленский", - сказала она. Псаки сообщила, что будут обсуждаться последние события в Украине, их "глобальные последствия", а также "поддержка Украины и будущее Украины". Участники встречи намерены обсудить "демонстрацию продолжающегося единства G7 и коллективный ответ, в том числе наращивание беспрецедентных санкций в отношении РФ", - сказала она.