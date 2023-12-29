Лидеры G7 обсудят правовое обоснование конфискации активов РФ в феврале

Лидеры стран Группы семи (G7) обсудят разработанную США теорию с правовым обоснованием возможной конфискации замороженных российских активов на сумму 300 млрд долларов в ходе встречи в конце февраля.

Лидеры стран Группы семи (G7) обсудят разработанную США теорию с правовым обоснованием возможной конфискации замороженных российских активов на сумму 300 млрд долларов в ходе встречи в конце февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Reuters.

США удалось разработать "правовую теорию", которая позволит конфисковывать активы РФ при "определенных условиях". Ее создатели надеются, что теория "будет поддержана в судах на международном уровне" и будет считаться законной.

По информации агентства, представители США не ожидают, что на встрече в февраля участники G7 объявят о решении конфисковать активы РФ, однако они надеются, что лидеры G7 "согласятся выступить с более решительным заявлением" по этому вопросу.