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Лидеры G7 обсудят пандемию и восстановление мировой экономики

Лидеры G7 обсудят пандемию и восстановление мировой экономики Ангела Меркель хочет обсудить с другими лидерами торговые темы, ситуацию в Африке, вопросы, связанные с охраной окружающей среды, вакцинацией
Другие страны
15 февраля 2021 г. 15:27
Лидеры G7 обсудят пандемию и восстановление мировой экономики

Канцлер Германии Ангела Меркель примет участие 19 февраля в виртуальной встрече лидеров стран "большой семерки" (G7), которая состоится под председательством Великобритании. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Речь по большей степени пойдет о вопросах многостороннего сотрудничества на основе совместных ценностей G7, борьбы с пандемией и восстановления экономики", - сказал он.

Зайберт подчеркнул, что Меркель на переговорах намерена, помимо прочего, поднять вопрос, как может "большая семерка" взять на себя больше ответственности в деле преодоления глобальных вызовов в условиях пандемии. Кроме того, канцлер хочет обсудить с другими лидерами торговые темы, ситуацию в Африке, вопросы, связанные с охраной окружающей среды, вакцинацией, а также укрепление таких международных организаций, как Всемирная торговая организация или Всемирная организация здравоохранения.

В очном формате встреча "большой семерки" запланирована на 11-13 июня. Как планируется, она пройдет в месте Карбис Бэй в Корнуолле на юго-западе Англии.

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