Лидеры G7 обсудили причины возникновения коронавируса

Лидеры стран Группы семи (G7) обсудили в субботу на саммите в Карбис-Бэй причины возникновения коронавируса нового типа.

Лидеры стран Группы семи (G7) обсудили в субботу на саммите в Карбис-Бэй причины возникновения коронавируса нового типа.

Как передает Report, об этом сообщило агентство PA со ссылкой на заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, который принял участие во встрече.

"Мы обсудили происхождение (вируса)", - сказал Гебрейесус, говоря о различных версия появления инфекции, охватившей в прошлом году весь мир, добавив, что эта тема "была затронута". "Мы считаем, что все версии должны обсуждаться, и мы должны перейти ко второму этапу, чтобы на самом деле установить происхождение", - приводит агентство слова главы специализированного учреждения ООН в области здравоохранения.

Гебрейесус отметил, что почти 3,75 млн человек умерли в мире от осложнений, вызванных инфекцией, и что из уважения к этим людям необходимо выяснить "происхождение вируса, дабы не допустить, чтобы это случилось вновь".