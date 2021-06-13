О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лидеры G7 обсудили причины возникновения коронавируса

Лидеры G7 обсудили причины возникновения коронавируса Лидеры стран Группы семи (G7) обсудили в субботу на саммите в Карбис-Бэй причины возникновения коронавируса нового типа.
Другие страны
13 июня 2021 г. 03:46
Лидеры G7 обсудили причины возникновения коронавируса

Лидеры стран Группы семи (G7) обсудили в субботу на саммите в Карбис-Бэй причины возникновения коронавируса нового типа.

Как передает Report, об этом сообщило агентство PA со ссылкой на заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, который принял участие во встрече.

"Мы обсудили происхождение (вируса)", - сказал Гебрейесус, говоря о различных версия появления инфекции, охватившей в прошлом году весь мир, добавив, что эта тема "была затронута". "Мы считаем, что все версии должны обсуждаться, и мы должны перейти ко второму этапу, чтобы на самом деле установить происхождение", - приводит агентство слова главы специализированного учреждения ООН в области здравоохранения.

Гебрейесус отметил, что почти 3,75 млн человек умерли в мире от осложнений, вызванных инфекцией, и что из уважения к этим людям необходимо выяснить "происхождение вируса, дабы не допустить, чтобы это случилось вновь".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке G7 liderləri koronavirusun yaranma səbəblərini müzakirə etdilər

Другие новости из категории

Байден и Макрон поддержали план Японии по проведению Олимпиады в Токио
Байден и Макрон поддержали план Японии по проведению Олимпиады в Токио
13 июня 2021 г. 04:45
В Техасе задержали подозреваемого в стрельбе, при которой были ранены 14 человек
В Техасе задержали подозреваемого в стрельбе, при которой были ранены 14 человек
13 июня 2021 г. 02:29
НАТО может выступить против развертывания в Европе ядерных ракет
НАТО может выступить против развертывания в Европе ядерных ракет
13 июня 2021 г. 01:59
В Нигерии бандиты напали на шесть деревень и убили 53 жителей
В Нигерии бандиты напали на шесть деревень и убили 53 жителей
12 июня 2021 г. 23:35
В Чикаго при стрельбе на улице убили человека
В Чикаго при стрельбе на улице убили человека
12 июня 2021 г. 22:25
Канада и Франция заявили, что на уровнях G7 и G20 помогут миру выйти из кризиса
Канада и Франция заявили, что на уровнях G7 и G20 помогут миру выйти из кризиса
12 июня 2021 г. 17:42
В Алжире начались досрочные парламентские выборы
В Алжире начались досрочные парламентские выборы
12 июня 2021 г. 16:02
В США пассажир попытался спрыгнуть с летящего самолета - ВИДЕО
В США пассажир попытался спрыгнуть с летящего самолета - ВИДЕО
12 июня 2021 г. 14:34
В афганской провинции перевернулась лодка, 15 человек погибли
В афганской провинции перевернулась лодка, 15 человек погибли
12 июня 2021 г. 14:06
В результате стрельбы в Техасе пострадали 12 человек
В результате стрельбы в Техасе пострадали 12 человек
12 июня 2021 г. 12:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi