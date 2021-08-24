Лидеры G7 обсудили борьбу с терроризмом в Афганистане

На виртуальной встрече G7 обсуждалась координация эвакуации из Афганистана и недопущение возвращения террористов в страну

На виртуальной встрече G7 обсуждалась координация эвакуации из Афганистана и недопущение возвращения террористов в страну.

Как передает Report, об это сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам обсуждения Афганистана на виртуальном заседании лидеров стран "Большой семерки".

"Состоялась важная дискуссия по Афганистану с участием лидеров G7. НАТО продолжает координировать действия для обеспечения эффективной эвакуации. Вместе мы обязаны гарантировать, чтобы террористические группировки не могли вновь свободно действовать из Афганистана", - написал он в Twitter.

Экстренный саммит лидеров "Большой семерики", созванный по инициативе Британии, прошел во вторник в виртуальном формате.