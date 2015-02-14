​Лидеры G7 обещают наказывать нарушителей Минских договоренностей

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Лидеры "Большой семерки" заявляют, что готовы применить соответствующие меры против тех, кто не будет выполнять новые Минские договоренности, достигнутые 12 февраля.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении G7.

Лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, президенты Европейского совета и Еврокомиссии выразили обеспокоенность в связи с обострением ситуации в районе Дебальцево, где активизировались действия сепаратистов.

"Мы в очередной раз осуждаем незаконную аннексию Крыма Россией, что является нарушением международного права", - также говорится в заявлении "Большой семерки".

Напоним, что Украина экстренно соберет Евросовет в случае срыва перемирия.