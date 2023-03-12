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Лидеры G7 на саммите в Японии примут документы по Украине и Тайваню

Лидеры G7 на саммите в Японии примут документы по Украине и Тайваню Япония вместе со своими партнерами по Группе семи (G7) начала процесс согласования документов, которые планируется принять по итогам майского саммита в Хиросиме.
Другие страны
12 марта 2023 г. 08:57
Лидеры G7 на саммите в Японии примут документы по Украине и Тайваню

Япония вместе со своими партнерами по Группе семи (G7) начала процесс согласования документов, которые планируется принять по итогам майского саммита в Хиросиме.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники.

По их сведениям, стороны прорабатывают содержание совместного заявления по двумя направлениям - экономике и региональной обстановке. Одной из основных тем обсуждения в ходе предстоящих министерских встреч и саммита "семерки" должна стать ситуация вокруг Украины. Особое внимание этому планируется уделить во время заседания глав МИД в середине апреля.

Экономическая повестка, в первую очередь влияние роста цен на мировую экономику и будущие ответные меры, станет главной темой встречи министров финансов и глав центробанков объединения, которая пройдет непосредственно перед саммитом в мае.

Также предполагается, что стороны подтвердят необходимость создания безопасных цепочек поставок критически важных товаров, в первую очередь полупроводников, на фоне мирового дефицита и опасений по поводу обострения ситуации вокруг Тайваня, где сосредоточено производство этой продукции.

Эти две встречи и принятые по их итогам документы заложат основу для совместного заявления лидеров G7.

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Версия на азербайджанском языке “G7” liderləri Yaponiyada Ukrayna və Tayvanla bağlı sənəd qəbul edəcəklər

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