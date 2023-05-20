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Лидеры G7 договорились продолжать поддерживать Украину

Лидеры G7 договорились продолжать поддерживать Украину Лидеры G7 за день до окончания саммита в Хиросиме приняли итоговое коммюнике.
Другие страны
20 мая 2023 г. 11:30
Лидеры G7 договорились продолжать поддерживать Украину

Лидеры G7 за день до окончания саммита в Хиросиме приняли итоговое коммюнике.

Как сообщает Report, в документе они подтвердили, что будут продолжать поддерживать Украину и принимать меры для "повышения издержек" России. Также G7 будет принимать меры для "повышения издержек" тех, кто поддерживает Россию в связи с ситуацией вокруг Украины.

Кроме того лидеры "Большой семерки" выразили готовность строить конструктивные и стабильные отношения с Китаем, подтвердили важность стабильности в Тайваньском проливе и заявили о приверженности политике "одного Китая".

Участники саммита выступили за "мир без ядерного оружия", а также за эффективное выполнение конвенций о химическом и биологическом оружии.

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Версия на английском языке G7 leaders to continue support for Ukraine
Версия на азербайджанском языке G7 liderləri Ukraynanı dəstəkləməyə davam edəcəklər

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