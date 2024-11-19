Лидеры G20 высказались за реформирование СБ ООН

Лидеры стран Группы двадцати (G20) высказались за проведение реформы Совета Безопасности ООН.

Лидеры стран Группы двадцати (G20) высказались за проведение реформы Совета Безопасности ООН.

Как передает Report , об этом говорится в итоговой декларации саммита объединения в Рио-де-Жанейро.

В документе, опубликованном на сайте G20, участники саммита считают необходимым укрепление роли Генеральной Ассамблеи ООН как "ведущего совещательного, законодательного и представительского органа" всемирной организации в том числе в вопросах "поддержания международного мира и безопасности за счет усиленного и налаженного взаимодействия с Советом Безопасности".

"Мы поддерживаем реформу Совета Безопасности, которая отвечала бы требованиям и реалиям XXI века, сделала бы его более репрезентативным, инклюзивным, действенным, эффективным, демократичным и ответственным, а также более прозрачным для всех членов ООН <...>", - отмечается в заявлении. Лидеры стран "двадцатки" при этом "призвали к расширению состава Совета Безопасности", за счет чего было бы увеличено представительство стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Карибского бассейна. Кроме того, лидеры государств - членов G20 выступили за усиление роли Экономического и социального совета ООН.