Лидеры G20 высказались за реформирование СБ ООН

Лидеры стран Группы двадцати (G20) высказались за проведение реформы Совета Безопасности ООН.
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В документе, опубликованном на сайте G20, участники саммита считают необходимым укрепление роли Генеральной Ассамблеи ООН как "ведущего совещательного, законодательного и представительского органа" всемирной организации в том числе в вопросах "поддержания международного мира и безопасности за счет усиленного и налаженного взаимодействия с Советом Безопасности".
"Мы поддерживаем реформу Совета Безопасности, которая отвечала бы требованиям и реалиям XXI века, сделала бы его более репрезентативным, инклюзивным, действенным, эффективным, демократичным и ответственным, а также более прозрачным для всех членов ООН <...>", - отмечается в заявлении. Лидеры стран "двадцатки" при этом "призвали к расширению состава Совета Безопасности", за счет чего было бы увеличено представительство стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Карибского бассейна. Кроме того, лидеры государств - членов G20 выступили за усиление роли Экономического и социального совета ООН.