О нас

Лидеры G20 высказались за реформирование СБ ООН

Лидеры G20 высказались за реформирование СБ ООН Лидеры стран Группы двадцати (G20) высказались за проведение реформы Совета Безопасности ООН.
Другие страны
19 ноября 2024 г. 05:08
Лидеры G20 высказались за реформирование СБ ООН

Лидеры стран Группы двадцати (G20) высказались за проведение реформы Совета Безопасности ООН.

Как передает Report, об этом говорится в итоговой декларации саммита объединения в Рио-де-Жанейро.

В документе, опубликованном на сайте G20, участники саммита считают необходимым укрепление роли Генеральной Ассамблеи ООН как "ведущего совещательного, законодательного и представительского органа" всемирной организации в том числе в вопросах "поддержания международного мира и безопасности за счет усиленного и налаженного взаимодействия с Советом Безопасности".

"Мы поддерживаем реформу Совета Безопасности, которая отвечала бы требованиям и реалиям XXI века, сделала бы его более репрезентативным, инклюзивным, действенным, эффективным, демократичным и ответственным, а также более прозрачным для всех членов ООН <...>", - отмечается в заявлении. Лидеры стран "двадцатки" при этом "призвали к расширению состава Совета Безопасности", за счет чего было бы увеличено представительство стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Карибского бассейна. Кроме того, лидеры государств - членов G20 выступили за усиление роли Экономического и социального совета ООН.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке G20 liderləri BMT TŞ-da islahatların aparılmasının tərəfdarıdırlar

Другие новости из категории

Yonhap: Южная Корея экстрадировала гражданина РФ в США
Yonhap: Южная Корея экстрадировала гражданина РФ в США
19 ноября 2024 г. 05:47
Глава МИД Израиля считает Ирак ответственным за действия проиранских групп
Глава МИД Израиля считает Ирак ответственным за действия проиранских групп
19 ноября 2024 г. 03:51
США в ближайшие дни объявят о новой партии военной помощи Украине
США в ближайшие дни объявят о новой партии военной помощи Украине
19 ноября 2024 г. 02:06
Сторона конфликта в Судане заявила о готовности к прекращению огня
Сторона конфликта в Судане заявила о готовности к прекращению огня
19 ноября 2024 г. 01:38
В ЕС не достигли согласия по политическим контактам с Израилем
В ЕС не достигли согласия по политическим контактам с Израилем
19 ноября 2024 г. 01:20
Байден пообещал внести рекордные $4 млрд в фонд Всемирного банка для беднейших стран
Байден пообещал внести рекордные $4 млрд в фонд Всемирного банка для беднейших стран
19 ноября 2024 г. 00:14
Финляндия и Германия начали расследование из-за разрыва подводного кабеля связи
Финляндия и Германия начали расследование из-за разрыва подводного кабеля связи
18 ноября 2024 г. 23:39
Боррель подтвердил разрешение США на удары вглубь РФ
Боррель подтвердил разрешение США на удары вглубь РФ
18 ноября 2024 г. 23:02
Сийярто: Отказ от переговоров стал главной ошибкой ЕС в украинском конфликте
Сийярто: Отказ от переговоров стал главной ошибкой ЕС в украинском конфликте
18 ноября 2024 г. 22:53
США, Британия и Австралия подписали соглашение по гиперзвуковому оружию
США, Британия и Австралия подписали соглашение по гиперзвуковому оружию
18 ноября 2024 г. 22:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi