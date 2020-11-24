О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лидеры Евросоюза обсудили с Байденом отношения ЕС и США

Лидеры Евросоюза обсудили с Байденом отношения ЕС и США Председатели Еврокомиссии (ЕК) и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель провели переговоры по телефону с избранным президентом США Джозефом Байденом, в ходе которых обсудили отношения между ЕС и Соединенными Штатами, а также пригласили его соверши
Другие страны
24 ноября 2020 г. 00:41
Лидеры Евросоюза обсудили с Байденом отношения ЕС и США

Председатели Еврокомиссии (ЕК) и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель провели переговоры по телефону с избранным президентом США Джозефом Байденом, в ходе которых обсудили отношения между ЕС и Соединенными Штатами, а также пригласили его совершить визит в Брюссель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Шарль Мишель написал в Twitter.

"Давайте восстановим сильный альянс ЕС и США. Я только что поговорил с избранным президентом Байденом и пригласил его на специальную встречу 27 стран ЕС в Брюсселе в следующем году. Сейчас самое время объединить усилия в борьбе с COVID-19, климатическими изменениями, в сфере безопасности", - написал в понедельник Ш.Мишель.

"Рада была поговорить с избранным президентом Байденом. Я поздравила его с победой. Это новое начало для глобального партнерства ЕС - США. Сильная совместная работа может сформировать глобальную повестку дня, основанную на сотрудничестве, многосторонности, солидарности и общих ценностях", - отметила в свою очередь У. фон дер Ляйен.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
17 ноября 2020 г. 13:54
Макрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
ВидеоМакрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
22 ноября 2020 г. 20:23
В Баку уволен скандальный чиновник
В Баку уволен скандальный чиновник
23 ноября 2020 г. 14:57
Довлет Бахчели: Мы полностью поддержим законопроект по Азербайджану
Довлет Бахчели: Мы полностью поддержим законопроект по Азербайджану
17 ноября 2020 г. 13:32
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
18 ноября 2020 г. 17:05
Новое заявление министра обороны Турции в связи с Нагорным Карабахом
Новое заявление министра обороны Турции в связи с Нагорным Карабахом
17 ноября 2020 г. 18:12
Президент: Ни о каком статусе речи быть не может, есть единый Азербайджан
Президент: Ни о каком статусе речи быть не может, есть единый Азербайджан
17 ноября 2020 г. 13:28
Из Физули в Шушу прокладывают новую дорогу
ФотоИз Физули в Шушу прокладывают новую дорогу
17 ноября 2020 г. 12:36
В Азербайджане продлен срок карантинного режима
В Азербайджане продлен срок карантинного режима
19 ноября 2020 г. 14:28
Андраник Кочарян: Армянской армии практически нет, это просто вооруженные люди
Андраник Кочарян: Армянской армии практически нет, это просто вооруженные люди
18 ноября 2020 г. 07:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi