Лидеры Евросоюза обсудили с Байденом отношения ЕС и США

Председатели Еврокомиссии (ЕК) и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель провели переговоры по телефону с избранным президентом США Джозефом Байденом, в ходе которых обсудили отношения между ЕС и Соединенными Штатами, а также пригласили его соверши

Председатели Еврокомиссии (ЕК) и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель провели переговоры по телефону с избранным президентом США Джозефом Байденом, в ходе которых обсудили отношения между ЕС и Соединенными Штатами, а также пригласили его совершить визит в Брюссель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Шарль Мишель написал в Twitter.

"Давайте восстановим сильный альянс ЕС и США. Я только что поговорил с избранным президентом Байденом и пригласил его на специальную встречу 27 стран ЕС в Брюсселе в следующем году. Сейчас самое время объединить усилия в борьбе с COVID-19, климатическими изменениями, в сфере безопасности", - написал в понедельник Ш.Мишель.

"Рада была поговорить с избранным президентом Байденом. Я поздравила его с победой. Это новое начало для глобального партнерства ЕС - США. Сильная совместная работа может сформировать глобальную повестку дня, основанную на сотрудничестве, многосторонности, солидарности и общих ценностях", - отметила в свою очередь У. фон дер Ляйен.