Лидеры ЕС обсудят выделение дополнительной помощи Украине

Лидеры Германии, Польши, Франции и других европейских стран проведут встречу в Брюсселе 18 декабря.

Лидеры Германии, Польши, Франции и других европейских стран проведут встречу в Брюсселе 18 декабря.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что на встрече также будут присутствовать генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский. По данным агентства, главной темой встречи будет выделение дополнительной помощи Украине.

Дискуссия пройдет перед последним в этом году плановым саммитом ЕС, который состоится 19-20 декабря в Брюсселе.