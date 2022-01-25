Лидеры ЕС заявили, что готовы решать вопросы безопасности в переговорах

Лидеры ФРГ, Франции, Польши, США, Британии, Италии, ЕС и НАТО заявили, что готовы и дальше решать вопросы безопасности на переговорах.

Лидеры ФРГ, Франции, Польши, США, Британии, Италии, ЕС и НАТО заявили, что готовы и дальше решать вопросы безопасности на переговорах.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой правительства Германии.

"Канцлер (ФРГ Олаф) Шольц обсудил в рамках видеоконференции с президентами Франции, Польши и США, премьер-министром Великобритании, премьер-министром Италии, а также председателем Европейской комиссии, президентом Совета ЕС и генеральным секретарем НАТО ситуацию на Украине и вокруг нее, дальнейшие действия в отношении России. Все участники выразили серьезную озабоченность по поводу массовых перемещений российских войск и напряженности, вызванной Россией. Они разделили мнение о том, что Россия должна предпринять видимые шаги по деэскалации. Все участники также сошлись во мнении, что вопросы безопасности и стабильности в Европе должны решаться путем переговоров. Они подтвердили готовность продолжать дипломатические усилия в этом направлении, в том числе посредством усилий Германии и Франции в рамках нормандского формата", - отмечается в сообщении.

При этом участники встречи "подтвердили свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", а также согласились, что "дальнейшая российская агрессия против Украины будет иметь очень серьезные последствия".