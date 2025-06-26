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Лидеры ЕС высказались о возможности начала переговоров с Украиной по вступлению в ЕС

Лидеры ЕС высказались о возможности начала переговоров с Украиной по вступлению в ЕС Накануне заседания Европейского совета лидеры отдельных страны союза высказали диаметрально противоположные мнения о возможности начала первого кластера переговоров о вступлении в ЕС.
Другие страны
26 июня 2025 г. 14:53
Лидеры ЕС высказались о возможности начала переговоров с Украиной по вступлению в ЕС

Накануне заседания Европейского совета лидеры отдельных страны союза высказали диаметрально противоположные мнения о возможности начала первого кластера переговоров о вступлении в ЕС.

Как сообщает европейское бюро Report, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан категорично заявил, что Венгрия не поддерживает это, и ее невозможно обойти в этом вопросе, так как решение требует согласия всех 27 стран.

По словам Орбана, он говорит от имени более двух миллионов венгров, которые высказались против вступления Украины на данном этапе. "Более 2 миллионов венгров не поддерживают вступление Украины в ЕС", - сказал журналистам Орбан, добавив, что в нынешней ситуации это означало бы приход войны в ЕС, что недопустимо.

В противовес этому президент Литвы Гинтарас Науседа заявил, что нельзя применять разные подходы к странам, в данном случае к Молдове и Украине.

"Мы должны выступить за открытие первого кластера переговоров для Украины наравне с Молдовой. Обе страны проводят много реформ и делают это довольно хорошо. И, конечно, до конца года мы должны открыть все оставшиеся шесть кластеров переговоров. Я думаю, продуктивно ставить амбициозные политические цели, в частности, "принять Украину в ЕС к первому января 2030 года ", - заявил Науседа. "Это сложно, но в то же время это хорошая мотивация", - подчеркнул он.

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