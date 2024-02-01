Лидеры ЕС утвердили программу помощи Украине на 50 млрд евро

На саммите Евросоюза утверждена долгосрочная программа бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

На саммите Евросоюза утверждена долгосрочная программа бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

В пресс-службе Евросовета сообщили о том, что лидеры 27 стран-членов ЕС согласовали дополнительные 50 млрд евро на поддержку Украины в рамках многолетнего бюджета ЕС.

"Это обеспечит устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины. ЕС сохраняет лидерство в поддержке Украины", - отметили в пресс-службе.