Лидеры ЕС, США и Украины обсудили подготовку к встрече Трампа и Путина в Аляске

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Генсек НАТО Марк Рютте сообщили в своих аккаунтах в "X" о проведении совместного телефонного разговора с президентом США, президентом Украины и рядом европейских лидеров.

Об этом передает Report со ссылкой на их публикации в X.

По словам фон дер Ляйен, стороны обсудили предстоящую двустороннюю встречу в Аляске и подтвердили укрепление общей позиции Европы, США и НАТО в отношении Украины.

"Мы продолжим тесную координацию. Никто не хочет мира больше, чем мы - справедливого и прочного мира", - добавила она.

Марк Рютте отметил, что разговор был приурочен к встрече президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Аляске. Он подчеркнул, что союзники едины в стремлении положить конец войне против Украины и достичь справедливого и прочного мира, выразив признательность Трампу за лидерство и взаимодействие с партнерами. По его словам, "теперь мяч на стороне Путина".