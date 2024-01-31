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Лидеры ЕС согласились на ежегодные дебаты по пакету помощи Украине

Лидеры ЕС согласились на ежегодные дебаты по пакету помощи Украине Лидеры Евросоюза (ЕС) предложат проводить ежегодные дебаты по запланированному пакету помощи Украине в размере 50 млрд евро в попытке преодолеть сопротивление со стороны Венгрии.
Другие страны
31 января 2024 г. 15:31
Лидеры ЕС согласились на ежегодные дебаты по пакету помощи Украине

Лидеры Евросоюза (ЕС) предложат проводить ежегодные дебаты по запланированному пакету помощи Украине в размере 50 млрд евро в попытке преодолеть сопротивление со стороны Венгрии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Помощь должна покрыть потребности Украины на 2024-2027 годы. Венгрия ранее настаивала на ежегодном пересмотре с правом вето. Согласно новой договоренности, страны ЕС будут проводить ежегодные дебаты.

Между тем, в открытом письме главы Европейского совета Шарля Мишеля лидерам ЕС говорится о том, что согласование финансовой помощи Украине и срочных поставок снарядов станут главной темой экстренного саммита ЕС 1 февраля.

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Версия на английском языке EU leaders propose annual debates on Ukraine aid to win over Hungary

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