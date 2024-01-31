Лидеры ЕС согласились на ежегодные дебаты по пакету помощи Украине

Лидеры Евросоюза (ЕС) предложат проводить ежегодные дебаты по запланированному пакету помощи Украине в размере 50 млрд евро в попытке преодолеть сопротивление со стороны Венгрии.

Лидеры Евросоюза (ЕС) предложат проводить ежегодные дебаты по запланированному пакету помощи Украине в размере 50 млрд евро в попытке преодолеть сопротивление со стороны Венгрии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Помощь должна покрыть потребности Украины на 2024-2027 годы. Венгрия ранее настаивала на ежегодном пересмотре с правом вето. Согласно новой договоренности, страны ЕС будут проводить ежегодные дебаты.

Между тем, в открытом письме главы Европейского совета Шарля Мишеля лидерам ЕС говорится о том, что согласование финансовой помощи Украине и срочных поставок снарядов станут главной темой экстренного саммита ЕС 1 февраля.