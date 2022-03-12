Лидеры ЕС решили значительно увеличить военные расходы государств Евросоюза

Лидеры ЕС на саммите в Версале впервые приняли решение значительно увеличить военные расходы государств Евросоюза, совместно разрабатывать, создавать и закупать новые вооружения.

Лидеры ЕС на саммите в Версале впервые приняли решение значительно увеличить военные расходы государств Евросоюза, совместно разрабатывать, создавать и закупать новые вооружения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу итоговом заявлении саммита. Данное решение принято в контексте конфликта в Украине.

Саммит ЕС впервые принял решение о повышении военных расходов стран сообщества, ранее этими вопросами занималась исключительно НАТО, а ЕС неизменно подчеркивал исключительно экономический характер своего объединения.

"Мы должны решительно инвестировать больше и с большим результатом в наши военные возможности и инновационные технологии. Мы приняли решение значительно повысить наши оборонные расходы, значительная часть которых должна пойти на инвестиции для компенсации наших основных недостатков (в сфере вооружений – ред.). Новые военные возможности должны создаваться при кооперации внутри ЕС", - говорится в документе. "Мы приняли решение создавать новые стимулы для государств ЕС для осуществления совместных инвестиций в совместные оборонные проекты и в совместные закупки военной техники", - отмечается в заявлении.

Лидеры ЕС намерены приоритетно развивать военные возможности, которые могут гарантировать способность Евросоюза проводить "полномасштабные военные операции", для чего предлагается "осуществлять стратегические инвестиции в такие ключевые сферы, как кибербезопасность и космическая связь и коммуникации". Страны ЕС также намерены искать возможности комбинированного применения гражданских, военных и космических технологий и "развивать собственную оборонную промышленность, включая малые и средние предприятия".

Как заявила на итоговой пресс-конференции глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ЕК к середине мая определит во взаимодействии с НАТО потребности стран ЕС в новых вооружениях, в которые надо инвестировать новые средства. "Мы к середине мая должны определить наши критические потребности в военных возможностях, которые требуют дополнительных инвестиций, для обеспечения безопасности Евросоюза. Мы сделаем это в тесном взаимодействии с НАТО", - сказала она.