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Лидеры ЕС решили создать фонд солидарности с Украиной

Лидеры ЕС решили создать фонд солидарности с Украиной Лидеры стран Евросоюза согласились создать фонд солидарности с Украиной, приглашая к участию в нем международных партнеров.
Другие страны
25 марта 2022 г. 07:51
Лидеры ЕС решили создать фонд солидарности с Украиной

Лидеры стран Евросоюза согласились создать фонд солидарности с Украиной, приглашая к участию в нем международных партнеров.

Как передает Report, об этом говорится в заключениях по первому дню встречи глав государств ЕС.

"Европейский союз привержен предоставлению поддержки украинскому правительству в его неотложных нуждах, а после прекращения натиска России - восстановлению демократической Украины. С этой целью Европейский совет соглашается создать трастовый фонд солидарности с Украиной", - отмечается в релизе.

К участию в этом деле совет пригласил своих международных партнеров.

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