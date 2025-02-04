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Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии разработать стратегию по усилению обороны

Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии разработать стратегию по усилению обороны Лидеры 27 стран Евросоюза поручили Еврокомиссии (ЕК) и главе дипломатии ЕС Кае Каллас разработать и представить в ближайшие месяцы стратегию по усилению европейской обороны и увеличению расходов на нее.
Другие страны
4 февраля 2025 г. 03:14
Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии разработать стратегию по усилению обороны

Лидеры 27 стран Евросоюза поручили Еврокомиссии (ЕК) и главе дипломатии ЕС Кае Каллас разработать и представить в ближайшие месяцы стратегию по усилению европейской обороны и увеличению расходов на нее.

Как передает Report, об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Брюсселе.

"Мы дали Еврокомиссии и Совету ЕС политическое руководство. Ждем стратегию от Еврокомиссии и верховного представителя ЕС", - сказал он, отметив, что документ будет представлен в ближайшие месяцы и будет в центре внимания лидеров ЕС на саммите в июне.

По его словам, лидеры согласились, что необходимо концентрироваться на увеличении производства оборонной индустрии и расходов на оборону. "Все страны согласились, что нужно тратить больше на оборону, а также эффективнее расходовать оборонные средства", - сказал Кошта.

Неформальный саммит ЕС был полностью посвящен вопросам обороны. При этом официальных решений и документов принято не было.

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