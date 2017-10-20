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    Лидеры ЕС подтвердили приверженность ядерному соглашению с Ираном

    Мы остаемся полностью привержены к полному выполнению ядерного соглашения всеми сторонами, - сказала Федерика Могерини

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Лидеры стран Евросоюза подтвердили полную приверженность ядерному соглашению с Ираном, заключенному в 2015 году.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Таким образом, как отмечается, они надеются не допустить развала сделки, которую активно критикует американский президент Дональд Трамп.

    "Мы остаемся полностью привержены к полному выполнению ядерного соглашения всеми сторонами. Мы рассматриваем это как ключевой вопрос безопасности для ЕС и региона", - сказала глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

    Ранее Трамп назвал реальной возможностью полную отмену ядерной сделки с Ираном.

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