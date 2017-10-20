Лидеры ЕС подтвердили приверженность ядерному соглашению с Ираном

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Лидеры стран Евросоюза подтвердили полную приверженность ядерному соглашению с Ираном, заключенному в 2015 году.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Таким образом, как отмечается, они надеются не допустить развала сделки, которую активно критикует американский президент Дональд Трамп.

"Мы остаемся полностью привержены к полному выполнению ядерного соглашения всеми сторонами. Мы рассматриваем это как ключевой вопрос безопасности для ЕС и региона", - сказала глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Ранее Трамп назвал реальной возможностью полную отмену ядерной сделки с Ираном.