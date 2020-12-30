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Лидеры ЕС подписали соглашение о сотрудничестве с Великобританией после Brexit

Лидеры ЕС подписали соглашение о сотрудничестве с Великобританией после Brexit Теперь соглашение должно быть ратифицировано Европарламентом
Другие страны
30 декабря 2020 г. 13:16
Лидеры ЕС подписали соглашение о сотрудничестве с Великобританией после Brexit

Лидеры Евросоюза подписали соглашение о торговле и сотрудничестве с Великобританией после выхода королевства из состава сообщества. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, церемония подписания документа состоялась сегодня в Брюсселе.

Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали документ от имени Евросоюза, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен сделать это в Лондоне от лица Соединенного Королевства.

"Соглашение, которое мы подписали сегодня, является результатом многомесячных интенсивных переговоров, в ходе которых Евросоюз продемонстрировал беспрецедентный уровень единства. Это справедливое и сбалансированное соглашение, которое полностью защищает фундаментальные интересы Евросоюза и создает стабильность и предсказуемость для граждан и компаний", - заявил Мишель.

Теперь соглашение должно быть ратифицировано Европарламентом, после чего оно будет окончательно утверждено Советом ЕС и сможет вступить в силу.

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