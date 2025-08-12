Лидеры ЕС поддержали Украину, Венгрия отказалась присоединиться к заявлению

Европейский союз подтвердил неотъемлемое право Украины самостоятельно определять свое будущее и выразил готовность продолжать поддержку страны на пути к членству в ЕС.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в заявлении глав государств и правительств ЕС, за исключением Венгрии, которая отказалась его подписать.

В документе приветствуются усилия президента США Дональда Трампа, "направленные на прекращение агрессивной войны России против Украины и достижение справедливого, прочного мира и безопасности для нее". "Справедливый и долгосрочный мир, обеспечивающий стабильность и безопасность, должен уважать международное право, включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности, а также неизменности международных границ", - указано в нем.

Главы стран ЕС заявили, что "война России против Украины имеет более широкие последствия для европейской и глобальной безопасности". В координации с США и другими союзниками ЕС продолжит оказывать Украине политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь, а также вводить ограничительные меры против Российской Федерации.

По мнению лидеров, конструктивные переговоры возможны лишь в условиях прекращения огня или снижении интенсивности боевых действий. При этом дипломатическое решение должно гарантировать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы, добавили они.

Как известно, 15 августа на Аляске пройдет встреча и переговоры президента США Дональда Трампа с российским лидеров Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться прекращение войны в Украине.