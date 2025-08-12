О нас

Лидеры ЕС поддержали Украину, Венгрия отказалась присоединиться к заявлению

Лидеры ЕС поддержали Украину, Венгрия отказалась присоединиться к заявлению Европейский союз подтвердил неотъемлемое право Украины самостоятельно определять свое будущее и выразил готовность продолжать поддержку страны на пути к членству в ЕС.
Другие страны
12 августа 2025 г. 10:36
Лидеры ЕС поддержали Украину, Венгрия отказалась присоединиться к заявлению

Европейский союз подтвердил неотъемлемое право Украины самостоятельно определять свое будущее и выразил готовность продолжать поддержку страны на пути к членству в ЕС.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в заявлении глав государств и правительств ЕС, за исключением Венгрии, которая отказалась его подписать.

В документе приветствуются усилия президента США Дональда Трампа, "направленные на прекращение агрессивной войны России против Украины и достижение справедливого, прочного мира и безопасности для нее". "Справедливый и долгосрочный мир, обеспечивающий стабильность и безопасность, должен уважать международное право, включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности, а также неизменности международных границ", - указано в нем.

Главы стран ЕС заявили, что "война России против Украины имеет более широкие последствия для европейской и глобальной безопасности". В координации с США и другими союзниками ЕС продолжит оказывать Украине политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь, а также вводить ограничительные меры против Российской Федерации.

По мнению лидеров, конструктивные переговоры возможны лишь в условиях прекращения огня или снижении интенсивности боевых действий. При этом дипломатическое решение должно гарантировать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы, добавили они.

Как известно, 15 августа на Аляске пройдет встреча и переговоры президента США Дональда Трампа с российским лидеров Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться прекращение войны в Украине.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aİ liderləri Ukraynanı dəstəkləyən bəyanat qəbul edib

Самое важное

Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
7 августа 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi