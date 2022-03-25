Лидеры ЕС одобрили на саммите в Брюсселе первую оборонную стратегию сообщества

Лидеры стран ЕС одобрили на саммите в Брюсселе первую оборонную стратегию сообщества - "Стратегический компас ЕС", которая, в частности, предусматривает создание Сил быстрого реагирования ЕС численностью в 5 тысяч человек.

Лидеры стран ЕС одобрили на саммите в Брюсселе первую оборонную стратегию сообщества - "Стратегический компас ЕС", которая, в частности, предусматривает создание Сил быстрого реагирования ЕС численностью в 5 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу в Брюсселе заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Стратегический компас" утвержден теперь всеми странами-членами, у нас есть план, чтобы сделать реальный шаг для развития европейской обороны и безопасности. Наша задача теперь быстро и в полном объеме реализовать его на практике", - заявил Боррель.

Конфликт в Украине доказывает, что "Евросоюз находится еще в большей опасности, чем мы думали только несколько месяцев назад", отметил он.

"Стратегический компас [ЕС]" включает конкретный план развертывания сил, что позволит нам быстро развернуть до 5 тыс. военных с целью реагирования на различные виды кризисов на основании различных сценариев. Мы также будем повышать готовность наших сил путем регулярных полевых маневров, которые никогда не проводились на уровне Евросоюза, усиливать наши возможности командования и контроля и обеспечивать более быстрое и более гибкое принятие решений. Мы расширим наши возможности по ответу на кибернетические угрозы, дезинформацию и иностранное вмешательство. Мы также расширим инвестиции в необходимые стратегические средства и возможности нового поколения. Все это позволит сделать ЕС более продвинутым источником безопасности и более сильным глобальным партнером для НАТО и ООН", - заявил Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС в рамках новой оборонной концепции "намерен действовать быстрее и решительнее перед лицом кризисов, обеспечить безопасность своих граждан перед быстро меняющимися угрозами, инвестировать в военные возможности, в которых мы нуждаемся, заключать партнерство с другими странами, чтобы достичь этой цели".

Первая в истории оборонная концепция Евросоюза - "Стратегический компас ЕС" не имеет прямого отношения к конфликту в Украине. Она разрабатывалась внешнеполитической службой ЕС под руководством Борреля с 2020 года.