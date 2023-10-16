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Лидеры ЕС обсудят риск миграционных наплывов из-за конфликта на Ближнем Востоке

Лидеры ЕС обсудят риск миграционных наплывов из-за конфликта на Ближнем Востоке В ЕС отдают себе отчет в потенциальных миграционных последствиях войны между Израилем и ХАМАС, и главы государств и правительств обсудят это в ходе видеоконференции 17 октября.
Другие страны
16 октября 2023 г. 17:59
Лидеры ЕС обсудят риск миграционных наплывов из-за конфликта на Ближнем Востоке

В ЕС отдают себе отчет в потенциальных миграционных последствиях войны между Израилем и ХАМАС, и главы государств и правительств обсудят это в ходе видеоконференции 17 октября.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил высокопоставленный европейский чиновник.

"Лидеры осознают этот фактор. Я думаю, что многие намерены его проанализировать", - сказал журналистам источник в институтах ЕС, знакомя в понедельник в Брюсселе на условии анонимности прессу с содержанием предстоящего онлайн-саммита Евросоюза.

По его словам, в зависимости от развития ситуации "могут возникнуть массовые перемещения населения, что повлечет последствия для соседних стран".

"Это страны, принимающие очень большое количество беженцев. И новое перемещение населения усугубит уже и так сложную проблему. Вопрос, который встает, - способность этих стран выдержать такого рода ситуацию, а также то, как в этой ситуации может помочь Европейский союз", - сказал собеседник представителям СМИ.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в конце минувшей недели разослал европейским лидерам письмо-приглашение на чрезвычайное видеосовещание Евросовета в связи с военными действиями между Израилем и ХАМАС.

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