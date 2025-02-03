О нас

Лидеры ЕС обсудят отношения с США и укрепление обороны союза

Лидеры ЕС обсудят отношения с США и укрепление обороны союза Лидеры 27 стран Евросоюза на неформальном саммите в Брюсселе обсудят усиление обороны сообщества и увеличение расходов на нее "в ответ на войну России против Украины, гибридные и киберугрозы, а также нестабильность на Ближнем Востоке". Кроме того, главы г
Другие страны
3 февраля 2025 г. 01:26
Лидеры ЕС обсудят отношения с США и укрепление обороны союза

Лидеры 27 стран Евросоюза на неформальном саммите в Брюсселе обсудят усиление обороны сообщества и увеличение расходов на нее "в ответ на войну России против Украины, гибридные и киберугрозы, а также нестабильность на Ближнем Востоке". Кроме того, главы государств и правительств намерены уделить особое внимание отношениям с США при президенте Дональде Трампе.

Как передает Report, об этом журналистам в Брюсселе рассказал накануне высокопоставленный представитель ЕС.

На неформальный саммит ЕС приглашены также генсек НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Изначально предполагалось, что встреча пройдет в формате так называемого ретрита в крепости неподалеку от бельгийского города Льеж. Такое "уединение", по мнению главы Евросовета Антониу Кошты, должно было позволить лидерам стран ЕС пообщаться "свободно и откровенно". Однако Евросовет перенес место проведения экстренного саммита во дворец Эгмонт, конференц-зал в Брюсселе. Это решение было связано, как отметили там, с повторной оценкой мер, необходимых для обеспечения безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aİ liderləri ABŞ ilə münasibətləri və qurumun müdafiəsini müzakirə edəcəklər

Самое читаемое

В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
31 января 2025 г. 19:25
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
30 января 2025 г. 19:18
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
31 января 2025 г. 19:04
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
31 января 2025 г. 18:32
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
29 января 2025 г. 16:40
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
28 января 2025 г. 19:24
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
29 января 2025 г. 16:20
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
31 января 2025 г. 18:09
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
1 февраля 2025 г. 05:18
Задержанный в Нахчыване гражданин Турции экстрадирован в Узбекистан
Задержанный в Нахчыване гражданин Турции экстрадирован в Узбекистан
31 января 2025 г. 16:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi