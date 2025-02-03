Лидеры ЕС обсудят отношения с США и укрепление обороны союза

Лидеры 27 стран Евросоюза на неформальном саммите в Брюсселе обсудят усиление обороны сообщества и увеличение расходов на нее "в ответ на войну России против Украины, гибридные и киберугрозы, а также нестабильность на Ближнем Востоке". Кроме того, главы г

Лидеры 27 стран Евросоюза на неформальном саммите в Брюсселе обсудят усиление обороны сообщества и увеличение расходов на нее "в ответ на войну России против Украины, гибридные и киберугрозы, а также нестабильность на Ближнем Востоке". Кроме того, главы государств и правительств намерены уделить особое внимание отношениям с США при президенте Дональде Трампе.

Как передает Report , об этом журналистам в Брюсселе рассказал накануне высокопоставленный представитель ЕС.

На неформальный саммит ЕС приглашены также генсек НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Изначально предполагалось, что встреча пройдет в формате так называемого ретрита в крепости неподалеку от бельгийского города Льеж. Такое "уединение", по мнению главы Евросовета Антониу Кошты, должно было позволить лидерам стран ЕС пообщаться "свободно и откровенно". Однако Евросовет перенес место проведения экстренного саммита во дворец Эгмонт, конференц-зал в Брюсселе. Это решение было связано, как отметили там, с повторной оценкой мер, необходимых для обеспечения безопасности.