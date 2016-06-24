Глава МИД Германии: Итоги референдума в Великобритании - печальный день для Европы

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Итоги референдума - печальный день для Европы и для Британии. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, комментируя результат проведенного в Великобритании референдума по выходу из ЕС.

Лидеры стран Евросоюза эмоционально реагируют на результаты референдума в Британии о членстве в ЕС, по итогам которого большинство проголосовавших высказались за выход из блока.

"Черт возьми! Плохой день для Европы", - написал в "Twitter" вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль.

"Пожалуйста, скажите мне, что я сплю и что все это только плохой сон!" - написал бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб.

Член парламента Нидерландов Герт Вилдерс, напротив, выразил радость по поводу итогов референдума. "Ура Британии! Теперь наша очередь. Настало время нидерландского референдума!" - заявил политик в Twitter.

По итогам подсчета большинство голосов, 52% британцев проголосовали за выход страны из Евросоюза.