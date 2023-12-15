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Лидеры ЕС не утвердили механизм использования замороженных активов РФ

Лидеры ЕС не утвердили механизм использования замороженных активов РФ Лидеры 27 стран Евросоюза (ЕС) "приняли к сведению" предложенный Еврокомиссией (ЕК) механизм использования замороженных активов России, однако не утвердили его.
Другие страны
15 декабря 2023 г. 03:52
Лидеры ЕС не утвердили механизм использования замороженных активов РФ

Лидеры 27 стран Евросоюза (ЕС) "приняли к сведению" предложенный Еврокомиссией (ЕК) механизм использования замороженных активов России, однако не утвердили его.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из итогового заявления саммита ЕС по Украине.

"Евросовет повторяет свой призыв к решительному прогрессу - в координации с партнерами - в вопросе о том, как доходы частных компаний, полученные непосредственно от иммобилизованных активов России, могут быть направлены на поддержку Украины, ее восстановление и реконструкцию в соответствии с применимыми договорными обязательствами и в соответствии с европейским и международным правом. В этом контексте Евросовет принимает к сведению недавние предложения об использовании доходов от замороженных российских активов", - говорится в документе.

12 декабря Еврокомиссия сообщила, что представила странам ЕС механизм использования доходов от замороженных активов РФ. ЕК подчеркнула, что страны ЕС должны одобрить его, чтобы он вступил в силу.

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