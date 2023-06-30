Лидеры ЕС не смогли достичь соглашения о миграционных мерах

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь соглашения о мерах по сдерживанию миграции, Венгрия и Польша выступили против.

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь соглашения о мерах по сдерживанию миграции, Венгрия и Польша выступили против.

Как передает Report, об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"У нас нет заключительного документа по миграции... Две страны - Польша и Венгрия - считают, что из-за миграционного пакта они не готовы одобрить итоговый документ", - сказал он.

В заявлении Мишеля по итогам саммита поясняется, что Польша и Венгрия не согласны с обязательным расселением мигрантов. "Польша и Венгрия заявили, что в контексте продолжающейся работы над пактом о миграции и убежище и в соответствии с предыдущими выводами Европейского совета от декабря 2016 года, июня 2018 года и июня 2019 года необходимо найти консенсус об эффективной политике в области миграции и убежища, что в контексте мер солидарности переселение должно осуществляться на добровольной основе и что все формы солидарности должны рассматриваться как равноправные и не служить потенциальным фактором притяжения для нелегальной миграции", - говорится в нем.