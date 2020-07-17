Лидеры ЕС на первом очном саммите будут делить 1,8 трлн евро семилетнего евробюджета

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза впервые с начала карантина в Европе проведут очную двухдневную встречу в Брюсселе

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза впервые с начала карантина в Европе, закрывшейся с середины марта, проведут очную двухдневную встречу в Брюсселе, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Они постараются договориться по анонсированному еще в мае Фонду восстановления экономики ЕС после пандемии ("ЕС нового поколения") в 750 млрд евро (которые предлагается взять в кредит) и новому семилетнему бюджетному плану в 1,074 трлн евро на 2021-2027 годы. Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель в распространенном в среду пресс-службой Евросовета открытом письме - приглашении на саммит к европейским лидерам.

Тема финансирования и распределения казны ЕС в ближайшие семь лет станет доминирующей, но не единственной на саммите. Помимо нее, в разделе "прочее" лидеры ЕС по инициативе Греции также поднимут проблему отношений с Турцией, которые продолжают быстро ухудшаться, а также подходы России к истории.

Первая за 4,5 месяца личная встреча лидеров сообщества будет организована с соблюдением жестких антиэпидемиологических норм, сообщил журналистам источник в Европейском совете.